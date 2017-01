Eurodéputé belge: la politique antirusse occidentale est «une grave erreur»

Louis Michel, député belge au Parlement européen et ancien ministre des Affaires étrangères, a fait valoir sa position sur la Russie dans une interview à la chaîne de télévision RTL-TVI.

« Je pense que la communauté internationale, que ce soient les États-Unis, mais peut-être encore moins les États-Unis que les Européens, nous faisons une grave erreur, une faute géopolitique de nous isoler de la Russie », a estimé M. Michel.

En développant son idée, il a souligné qu'il considéré depuis longtemps qu'il était insensé de conduire une politique hostile envers la Russie qui est, de fait, une partie de l'Europe inaliénable et un partenaire privilégié.

« J'ai dit ça bien avant Trump. Je reste persuadé que nous devions faire, après la chute du mur, de la Russie un partenaire privilégié. La Russie est un pays européen. Et je pense qu'il était important d'avoir avec la Russie un partenariat privilégié très proche », a-t-il déclaré.

En commentant l'expulsion des diplomates russes des États-Unis, l'une des initiatives récentes de l'actuel président américain Barack Obama, l'ancien commissaire européen a déclaré que ce n'était que le « dernier geste du président » sortant.

