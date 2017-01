Le froid congèle le continent européen

L'Europe n'a pas connu de tels froids depuis de longues années : on a l'impression que quelques pays sont congelés. Des températures extrêmement basses, qui gèlent des fontaines et qui provoquent même des accidents de la route et des décès, sont enregistrées en Italie, en France, en Pologne, en Roumanie, en Croatie ou encore en Serbie où plusieurs migrants ont trouvé la mort suite aux froids.

En Italie

Dans les rues de Rome, même des fontaines gèlent. Dans de telles conditions, des bénévoles ont lancé un programme d'assistance : près de 3 000 personnes reçoivent de la nourriture chaude et des couvertures. Même les régions du sud de l'Italie sont recouvertes de neige : la Sicile est inhabituellement blanche, les routes sont couvertes de glace. Une situation similaire est présente dans les régions du sud de la Belgique.

En Belgique

Les chutes de neige créent le chaos sur le réseau routier. Ainsi, en France, en Pologne et en Croatie, le froid record a engendré plusieurs tragédies : des bateaux ont coulé en mer en Croatie, un bus transportant des touristes portugais s'est renversé en France, non loin du Viaduc de Charolles, et a emporté la vie de quatre personnes. Des gens bloqués par les chutes de neige sur les routes en Roumanie sont sauvés par les secours.

En Pologne

En Belgique

En cette période difficile, le Pape François appelle à apporter de l'assistance à ceux qui souffrent du froid et de l'indifférence humaine, aux migrants et aux sans-abris.

