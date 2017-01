Le chef du Pentagone nie tout rôle de la Russie dans la lutte anti-EI

Dans une interview accordée dimanche à la chaîne de télévision NBC, le chef du Pentagone a déclaré n'avoir constaté pratiquement aucune contribution de la Russie dans la lutte contre l'Etat islamique.

« Non, ils (la Russie) n'ont rien fait contre (l'Etat islamique), c'est pratiquement zéro. Ils sont venus disant qu'ils combattraient Daech et aideraient à régler la guerre civile en Syrie et ils n'ont fait ni l'un, ni l'autre », a signalé M. Carter qui quittera son poste le 20 janvier prochain.

« Ils ont contribué à l'escalade de la guerre civile syrienne », a-t-il même déploré.

Pour rappel, la Russie a entamé le 30 septembre 2015 des frappes aériennes contre les sites terroristes à la demande du président syrien Bachar el-Assad, une opération aérienne qui a permis de reprendre aux djihadistes de vastes territoires.

Les avions russes ont détruit de nombreux sites d'infrastructure, notamment des centaines de sites d'extraction de pétrole utilisés par les djihadistes pour financer leurs activités.

La Russie a aidé l'armée syrienne à libérer complètement la deuxième plus grande ville de Syrie, Alep, où les démineurs russes ont découvert des stocks de munitions provenant des pays de l'Otan et appartenant aux terroristes du Front al-Nosra.

Les forces aérospatiales russes ont participé à la libération de Palmyre en mars denier et sont revenues sur le terrain après la reprise de cette ville antique par les djihadistes.

Un des principaux résultats de l'activité de Moscou en Syrie est l'accord Russie-Iran-Turquie sur un cessez-le-feu en Syrie et la préparation des négociations entre Damas et l'opposition syrienne dans la capitale du Kazakhstan, Astana.

