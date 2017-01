L’Ukraine pourrait avoir un gouvernement en exil

M. Azarov estime que le Comité de salut de l'Ukraine qu'il dirige pourrait former un gouvernement en exil. Toutefois, pour ce faire, les « conditions doivent être réunies » selon lui.

« Ces conditions apparaîtront au moment où la classe dirigeante ayant usurpé le pouvoir ne pourra pratiquement pas remplir ses fonctions et où le peuple revendiquera un pouvoir alternatif », a expliqué Nikolaï Azarov.

Cependant, le directeur de l'Institut ukrainien d'analyse et de management Rouslan Bortnik a signalé au site Lenta.ru que l'idée de Nikolaï Azarov était tardive.

« Cette initiative aurait pu avoir un effet en 2014 quand l'émigration politique avait du poids et de l'influence dans les milieux économiques et médiatiques d'Ukraine. L'idée de former un gouvernement en exil est, du moins, tardive, si ce n'est pas un simple coup de com' », a signalé l'analyste.

Le Comité de salut de l'Ukraine a intenté une action en justice réclamant de reconnaître comme un coup d'Etat les événements de 2014 en Ukraine. Selon l'ex-premier ministre ukrainien, le verdict d'un tribunal de Moscou permet d'initier une action auprès des instances internationales.

La place de l'Indépendance (Maïdan nezalejnosti en ukrainien), place centrale de la capitale ukrainienne Kiev, a été occupée par les partisans de l'intégration européenne le 21 novembre 2013. Les protestations ont éclaté suite à la décision du gouvernement de Nikolaï Azarov de suspendre la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. Les protestations ont dégénéré en face-à-face entre radicaux et forces de l'ordre.

Les affrontements pendant lesquels l'opposition a utilisé des armes à feu et des cocktails Molotov ont fait des dizaines de morts des deux côtés.

En février 2014, le parlement ukrainien a destitué le président Viktor Ianoukovitch forcé de fuir le pays.

