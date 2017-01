Le Dalaï-lama prédit une «ère de paix» sous Donald Trump

Le Dalaï-lama a prédit qu'une ère de paix règnerait sous la présidence de Donald Trump.

« Donald Trump se permettait de parler librement en tant que candidat. Mais désormais il est élu et assume une grande responsabilité, il doit se tenir compte de la réalité extérieure. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter », a déclaré le leader spirituel dans une interview accordée au site russe Lenta.ru.

Selon le Dalaï-lama, Donald Trump, comme les autres dirigeants mondiaux, n'a pas de marge de manœuvre.

« Si nous choisissons le chemin de la violence, il nous mènera à une guerre nucléaire que tout le monde perdra. Seul un fou pourrait s'efforcer de déclencher une guerre nucléaire. Dans une société ouverte c'est impossible », a-t-il souligné.

Le 14e Dalaï-lama Tenzin Gyatso, considéré comme le chef spirituel des bouddhistes du monde entier, s'est enfui du Tibet suit à l'échec d'un soulèvement contre les autorités chinoises en 1959. Il vit avec ses adeptes dans la ville indienne de Dharamsala où le "gouvernement tibétain en exil" opère. En mars 2011, le Dalaï-lama a renoncé à tout rôle politique, ce qui n'a pas calmé les tensions avec la Chine.

