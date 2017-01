Kurdistan irakien: le PKK quittera prochainement Sinjar

Mehme Helil, préfet de la ville de Sinjar, haut lieu de la religion Yézidie, a confié à Sputnik que des représentants du PKK avaient eu hier une entrevue avec les dirigeants du Kurdistan irakien, à l'issue de laquelle ils ont décidé de quitter la ville dans l'avenir le plus proche.

« La date exacte nous est encore inconnue. Les combattants du PKK partiront des quartiers centraux de la ville, mais aussi des villages voisins. Tous les membres du PKK qui se trouvent à Sinjar quitteront la ville. C'est un pas positif important, la résolution du problème par le dialogue, car le retrait des combattants du PKK du territoire de Sinjar contribuera à la stabilité dans la région et au retour dans la ville et ses banlieues des civils pour lesquels les litiges entre le PKK et les Peshmergas étaient un obstacle », souligne Mehme Helil.

© AP Photo/ Bram Janssen La ville irakienne de Sinjar bientôt transformée en un musée des atrocités de Daech

La démarche est d'autant plus importante que la Turquie a exprimé sa préoccupation concernant la présence de militants du PKK sur le territoire de Sinjar. La Turquie craint l'apparition d'une nouvelle base du PKK en Irak, qui en possède déjà une à Qandil.

