Le rôle clé de la Russie dans l’augmentation du potentiel militaire vietnamien

Le Vietnam manifeste des résultats importants en matière de défense : le pays prend la 17e place dans le classement des pays Global Firepower 2016 en fonction de leur puissance militaire. La méthodologie de calculs est basée sur plus de 50 critères, en particulier, les dépenses de défense, la puissance de l'armée de l'air et des forces maritimes et le niveau d'extraction des ressources naturelles.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Les chars russes et… le Vietnam

L'agence AEC News Today, qui a commenté les informations fournies par ce classement, indique que le Vietnam est actuellement une grande puissance militaire.

L'attitude du Vietnam à l'égard de l'Union soviétique a toujours été très respectueuse, elle est la même à l'égard de la Russie, indique l'ex-ministre adjoint vietnamien de la Défense et président du Comité vietnamien des vétérans de guerre Nguyen Van Duoc dans une interview accordée à Sputnik.

« La force et l'efficacité de notre coopération militaire et technique avec la Russie est en constante augmentation. La Russie accorde des possibilités de formation pour les officiers de l'Armée populaire vietnamienne, elle nous fournit toutes les armes nécessaires : les chars, les avions, les navires de combats, les sous-marins, les systèmes de défense antiaérienne », signale le président du Comité.

La coopération militaire russo-vietnamienne est marquée par de grandes réussites. Lors des dernières années, les deux pays ont signé des contrats pour livrer à l'Armée populaire vietnamienne des armes pour un montant total dépassant 4,5 milliards de dollars. Ces contrats sont soit déjà réalisés, soit sont en cours de réalisation. Selon des experts militaires, ces dernières années, la part de la Russie sur le marché des armes vietnamien atteint 90 %.

