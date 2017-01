Le Pakistan tire un missile à capacité nucléaire depuis un sous-marin, une première

Le lancement d'un missile Babur-3 a été réalisé depuis une zone non précisée de l'océan Indien.

« Le missile est capable de porter différentes charges et donne au Pakistan la possibilité de deuxième frappe après une attaque, renforçant le potentiel de dissuasion du pays », a annoncé l'armée pakistanaise.

© AP Photo/ Inter Services Public Relations Le Pakistan teste un missile à capacité nucléaire

Babur-3, d'une portée de 450 km, est la version maritime du missile de croisière terrestre Babur-2 testé avec succès en décembre dernier.

