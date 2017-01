«En Syrie, la Turquie s’est enlisée dans la tourbière d’al-Bab»

En engageant une opération dans la ville syrienne d'al-Bab, Ankara s'est enfoncée dans une tourbière, les chances d'une issue positive étant pour le moment très minces, a déclaré dans une interview à Sputnik Salih Muslim co-président du Parti de l'union démocratique kurde en Syrie (PYD).

« En lançant une opération à al-Bab, la Turquie s'est enlisée dans une tourbière tellement abondante qu'il lui sera difficile de s'en sortir. Les chances d'une issue positive sont actuellement très vagues. Pour le moment, rien ne peut être dit avec certitude », a-t-il souligné.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Qui porte le fardeau le plus lourd dans la lutte contre Daech à al-Bab?

En commentant les déclarations d'Ankara au sujet de son intention de lancer une offensive à Manbidj, l'interlocuteur de l'agence n'a pas caché son scepticisme : « La Turquie rêve. S'ils veulent attaquer Manbidj, les milices populaires de la ville peuvent se défendre et défendre ses territoires. Ceci concerne non seulement la Turquie, mais toute force qui tenterait d'attaquer cette ville ».

La Turquie ne souhaite pas la défaite de Daech ?

« Les combattants du PYD luttent contre Daech. Mais la Turquie ne souhaite pas que les djihadistes concèdent un échec car elle entretient des rapports avec cette organisation terroriste. Ainsi, Ankara ne veut pas que les États-Unis fournissent des armements aux forces d'autodéfense, le PYD et Forces démocratiques syriennes étant la force de lutte contre les terroristes au sol la plus efficace », a fait remarquer Salih Muslim, expliquant le mécontentement d'Ankara face aux livraisons d'armes américaines aux Kurdes.

Relations avec Moscou

Et de pointer de bonnes relations du PYD et de la Russie, pays qui accueille un bureau de représentation des Kurdes syriens.

« Nos contacts avec les États-Unis se développent dans un sens positif. (…) Avec la Russie, nous sommes également liés par des relations étroites sur plusieurs axes », a-t-il noté.

Libération de Raqqa et négociations à Astana

© AFP 2016 DELIL SOULEIMAN L'assaut de Raqqa reporté au printemps

La deuxième étape de la libération de Raqqa est en cours, a fait remarquer l'interlocuteur de l'agence : « L'opération connaît des succès. Il y a des progrès significatifs, la plupart du territoire a été nettoyé de Daech ».

Et de démentir les informations selon lesquelles le PYD a été invité par le pouvoir syrien aux pourparlers inter-syriens à Astana (Kazakhstan) en échange de sa renonciation à la mise en place du projet de fédération.

« Personne ne nous a proposé de renoncer à quoi que ce soit. Le projet de fédération est en train d'être réalisé et ce avec succès. Nous envisageons de défendre nos droits », a conclu le responsable kurde.

