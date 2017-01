Pourquoi Trump joue-t-il la carte taïwanaise?

La visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen à Houston, où elle s'est entretenue avec le gouverneur texan Greg Abbott et le sénateur Ted Cruz, peut être considérée comme un signe expliquant les particularités de la politique américaine en Asie.

Cependant, selon le directeur de l'Institut des relations internationales de l'Université populaire de Chine Wan Iwey, qui évoque ce sujet dans une interview accordée à Sputnik, Tsai Ing-wen devrait se rendre compte que Taïwan n'est qu'une carte jouée par Donald Trump dans les relations sino-américaines.

« Depuis que Donald Trump, après sa victoire à l'élection présidentielle américaine, a eu un entretien téléphonique avec Tsai Ing-wen, le problème constitué par Taïwan n'a cessé de s'accentuer dans les relations sino-américaines. (…) Ayant remporté la présidentielle, M. Trump, d'un côté, joue la carte taïwanaise, et de l'autre, les cartes financière et commerciale », explique l'expert.

© REUTERS/ Nancy Wiechec Le Tibet, un sujet plus que sensible dans la politique chinoise de Trump

Dans le même temps, selon le spécialiste, M. Trump espère qu'il pourra utiliser ses cartes diplomatiques et politiques dans ses relations avec la Chine, y compris au sujet du principe de la « Chine unique ».

« Auparavant, certains chefs de l'administration taïwanaise étaient également en visite aux États-Unis, c'est pourquoi il est important d'indiquer quels responsables et de quels niveaux ont rencontré Tsai Ing-wen. Les espoirs pour une rencontre avec Donald Trump lui-même se sont envolés », souligne l'expert chinois.

Le spécialiste signale que si une rencontre avait été tenue avec quelqu'un de l'entourage de M. Trump, y compris au sujet de l'interaction des parties sur des questions précises, alors cela aurait provoqué une protestation de la part de la Chine et aurait nui aux relations sino-américaines.

