Fake news party: une fausse nouvelle publiée par le journal Le Monde, puis supprimée

Beaucoup d'agitation a été créée par l'article initial du Washington Post, affirmant que des hackers russes avaient piraté le fournisseur d'électricité de l'État du Vermont, ceci présentant un risque pour la sécurité du réseau électrique américain.

Capture d'écran Le titre du Washington Post : « Des hackers russes ont mené une opération de piratage contre le fournisseur d'électricité de l'État du Vermont, menaçant ainsi la sécurité de tout un réseau électrique américain »

Peu de médias ont résisté à la tentation d'attribuer à la Russie ce nouveau reproche, ainsi Le Monde a tristement été parmi ceux qui se sont précipités pour partager la « nouvelle » avec le monde francophone.

capture d'écran Le titre de l'article du Monde, version initiale

Le « lanceur d'alerte », le Washington Post, a par la suite corrigé son article en reconnaissant que la version initiale de l'article était incorrecte.

Capture d'écran Note de l'éditeur : la version précédente de l'article affirmait incorrectement que des hackers russes avaient pénétré le réseau électrique américain. Les autorités affirment que cela ne correspond pas à la réalité. L'ordinateur de Burlington Electric qui a été piraté ne faisait pas partie du réseau.

Comme il s'est avéré, l'ordinateur de Burlington Electric où un code malveillant (immédiatement qualifié de russe et qui n'a pourtant encore rien fait) avait été détecté ne faisait pas partie du réseau. Mais qui se soucie de ces petits détails lorsqu'on est à la chasse au sensationnel antirusses ?

L'information prise de l'AFP a mis en colère le public qui n'a pas apprécié la saveur du fake.

Chère @afpfr, en tant que client, merci svp de stopper vos diffusions de fake news US relatives à des pseudos piratages russes. Merci — romandie.com (@romandie) 1 января 2017 г.

Ndlr: [Nous n'apprécions pas la dépêche @afpfr dont le titre affirme sans preuve "Des hackers russes ont pénétré le réseau électrique" ] — romandie.com (@romandie) 1 января 2017 г.

En réponse, l'AFP déclare avoir rectifié le tir :

@romandie Bjr, nous avions repris cette information du Washington Post qui a depuis fait machine arrière. Nous avions déjà rectifié hier. pic.twitter.com/HOmFuZ0KCV — Grégoire Lemarchand (@greglemarchand) 1 января 2017 г.

Le Monde s'est aussi rétracté depuis lors. Désormais, son article porte un titre moins retentissant : « Aux États-Unis, un programme malveillant détecté dans un ordinateur portable lié à un fournisseur d'électricité ».

Certains médias ont préféré laisser l'article tel quel.

Capture d'écran L'article du Huffington Post sur le prétendu piratage russe du réseau électrique américain



Il fallait donc peut-être partir en croisade contre la diffusion de fausses informations, et non contre la prétendue ingérence de la Russie dans toute affaire qui ne se solde pas comme on veut ? Surtout vu que les affabulations médiatiques sont facilement enregistrables et que les délires sur les « hackers russes » ne sont toujours pas appuyés par une quelconque preuve.

