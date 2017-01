Merkel contre May, réalité de l’UE à l’époque du Brexit

Alors que la première ministre britannique Theresa May compte tirer des bénéfices particuliers des rapports de son pays avec l'Union européenne à l'avenir, la chancelière fédérale allemande Angela Merkel indique que les négociations ne vont pas être basées sur « une approche sélective ».

Une telle réaction froide de la dirigeante allemande intervient immédiatement après les déclarations de son homologue britannique diffusées par la chaîne Sky News. La politique européenne semble ainsi être divisée entre Londres et Berlin.

Selon Mme Merkel, cité par l'agence Reuters, l'Union européenne doit envisager de limiter l'accès du Royaume-Uni à son marché unique si Londres n'arrive pas à accepter les quatre libertés de l'organisation lors des négociations sur le Brexit. Selon la chancelière fédérale allemande, il est important de dire clairement que l'accès au marché unique est possible seulement à condition que le Royaume-Uni respecte les quatre libertés de base, sinon il faudra parler des limites de l'accès.

Auparavant, Mme Merkel avait déjà indiqué, au congrès de l'Union chrétienne-démocrate à Essen, que pour accéder au marché unique, le Royaume-Uni devrait respecter quatre libertés fondamentales : la liberté de circulation des personnes, la liberté du commerce extérieure, la liberté d'échanger des services et la liberté des flux financiers.

