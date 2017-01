Des hackers albanais menacent la France suite à l’arrestation de Ramush Haradinaj

© AFP 2016 ARMEND NIMANI La Serbie réclame l’extradition de l’ex-premier ministre kosovar

Les pirates du groupe Anonymous Albanie ont publié une vidéo menaçante adressée au gouvernement français dans le cadre de l'arrestation de l'ancien premier ministre du Kosovo Ramush Haradinaj, informe aujourd'hui l'agence d'information macédonienne (MIA).

Dans la vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le groupe de hackers a déclaré qu'il était très déçu de la décision des autorités françaises d'arrêter M. Haradinaj et la considérait comme une provocation.

« Vous sapez le dialogue entre le Kosovo et l'UE, votre provocation déclenchera une guerre dans les Balkans. Donc, ne jouez pas avec nous. Il (Ramush Haradinaj, ndlr) ne doit pas être extradé vers la Serbie. Si vous le faites, vous serez en guerre contre nous et contre les Albanais », a indiqué l'extrait de la déclaration des pirates cité par l'agence d'information macédonienne.

Ramush Haradinaj a été arrêté à l'aéroport de Bâle-Mulhouse en Alsace, à proximité de la frontière suisse le 4 janvier à la demande des autorités serbes. Il est actuellement détenu en France.

Les autorités serbes recherchent M. Haradinaj pour de nombreux crimes de guerre commis entre 1998 à 1999. En 2015, l'ancien premier ministre kosovar avait été arrêté à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, mais après quelques jours, il avait été libéré.

