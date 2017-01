Le parlement vénézuélien vote une motion contre le président Maduro

Les législateurs de l'opposition vénézuélienne ont adopté lundi une motion contre le président Nicolas Maduro dans le but de forcer des élections anticipées dans ce pays en proie à une crise profonde.

Julio Borges, le président de l'Assemblée nationale dominée par l'opposition, a déclaré avoir approuvé une déclaration selon laquelle le président socialiste avait effectivement « abandonné son poste » en ne parvenant pas à endiguer la crise.

© REUTERS/ Miraflores Palace/Handout via Reuters Le parlement vénézuélien favorable à la destitution du président Maduro

Début octobre, l'opposition vénézuélienne a annoncé que le Conseil national électoral (CNE) avait validé 1,3 million de signatures en faveur de la tenue d'un référendum sur la destitution de Nicolas Maduro. Mais sept États du Venezuela ont ensuite annulé les résultats de la première étape de la collecte des signatures, ce qui empêche de lancer la deuxième étape.

L'opposition œuvre pour organiser le référendum d'ici le 10 janvier 2017 pour garantir la tenue de la présidentielle anticipée conformément à la constitution. Si le référendum se tient après le 10 janvier, le vice-président succédera à Nicolas Maduro et remplira les fonctions de président pendant deux ans, même si les habitants du pays votent pour le départ de M. Maduro. Le Venezuela est en proie à de graves pénuries, sur fond d'inflation galopante et de dégringolade des revenus publics occasionnée par la baisse du prix de pétrole et une crise institutionnelle entre le président et le nouveau parlement contrôlé par l'opposition.

