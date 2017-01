L’auteur du canular HOLLYWeeD se rend aux autorités

Selon le Los Angeles Times, le pankster, Zachary Cole Fernadez, âgé de 30 ans, s'est volontairement rendu à la police en compagnie de son avocat. Il a été arrêté pour délit d'entrée illégale sur une propriété privée.

Remis en liberté sous une caution de 1 000 dollars, il est convoqué au tribunal pour le 15 février.

Comme annoncé, dans la nuit du jour de l'An, un inconnu a vandalisé le célèbre signe de Hollywood sur les collines de Los Angeles.

Le chef d'accusation plus sérieux de vandalisme n'a pas été retenu contre Zachary Cole Fernadez car le panneau n'a pas été abîmé : l'homme a seulement placé des bâches pour transformer les deux O en deux E.

