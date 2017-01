Zakharova: Washington accuse la Russie de ne pas corriger les erreurs US

La Russie n'a pratiquement contribué en aucune façon à la lutte contre le groupe terroriste État islamique : voilà ce qu'a affirmé, dimanche 8 janvier, le chef du Pentagone Ashton Carter. Le lendemain, le directeur de la CIA annonçait dans une interview à la chaîne CNN que le retrait des militaires américains de l'Irak avait entraîné la propagation du terrorisme au Moyen-Orient.

Ces deux déclarations fortes ont poussé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, à faire des conclusions intéressantes.

« D'après ces déclarations, soit les représentants clés de l'administration Obama ne communiquent pas de manière générale les uns avec les autres (pour des raisons que nous ne pouvons que deviner cependant, connaissant ses plus proches collaborateurs et qui étaient en charge de tout cela, cela n'est pas surprenant), soit c'est tout simplement une bêtise catastrophique. Cependant, l'un n'exclut pas l'autre », a écrit la diplomate sur sa page Facebook.

« Selon la logique des militaires américains, la Russie est coupable de ne pas corriger les erreurs des États-Unis », a constaté Mme Zakharova.

Dans une interview accordée dimanche à la chaîne de télévision NBC, le chef du Pentagone a déclaré n'avoir constaté pratiquement aucune contribution de la Russie dans la lutte contre l'État islamique. Pour rappel, la Russie a entamé le 30 septembre 2015 des frappes aériennes contre les sites terroristes à la demande du président syrien Bachar el-Assad, une opération aérienne qui a permis de reprendre aux djihadistes de vastes territoires.

