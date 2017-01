Le congrès US compare les prétendues cyberattaques russes au 9/11

Les membres du Congrès ont proposé d'adopter une loi « Sur la protection de la démocratie américaine ». Cette loi propose notamment de créer un comité indépendant de 12 personnes qui enquêtera sur les cyberattaques contre des agences gouvernementales américaines au cours de la dernière campagne électorale. Les membres du Congrès des États-Unis ne pourront pas être membres de la commission le cas échéant.

Dans le même temps, la partie russe a exprimé des doutes sur le caractère indépendant de ladite commission.

« A quel point la commission, initiée par les démocrates américains qui ont perdu l'élection et cherchent à expliquer leurs échecs par des intrigues externes, sera en mesure de travailler de façon indépendante? Cela pose des questions », a déclaré Konstantin Kosatchev, chef du Comité de la Douma d'État de Russie pour les affaires internationales.

Le rapport préparé par la CIA, le FBI et l'Agence nationale de la sécurité (NSA) et dont la version abrégée a été publiée le 6 janvier, affirme que le président russe Vladimir Poutine a donné en personne l'ordre de lancer une campagne visant à influer sur le processus politique aux États-Unis et à discréditer la candidate démocrate Hillary Clinton.

La Russie a notamment été accusée d'avoir piraté les sites du Parti démocrate. Aucune preuve n'a jamais été fournie. Moscou, de son côté, rejette ces accusations.

Fin 2016, l'administration d'Obama a imposé des sanctions contre neuf établissements russes, dont les services de renseignement, pour avoir été prétendument impliqués dans les cyberattaques visant à influencer les résultats du vote.