Les sapeurs russes sécurisent plus de 1.500 hectares à Alep

Dans la ville syrienne d'Alep, libérée des terroristes, les sapeurs russes ont sécurisé une superficie de plus de 1 500 hectares, ayant désamorcé plus de 23 000 engins explosifs, a déclaré mardi le chef de l'état-major général russe, le général d'armée Valery Guérasimov.

La superficie totale d'Alep, selon des sources ouvertes, est d'environ 190 kilomètres carrés (19 000 hectares).

« Actuellement, les spécialistes du Centre international de déminage des forces armées russes ont découvert et ont désamorcé plus de 23 000 engins explosifs rien qu'à Alep, sécurisant un territoire de plus de 1 500 hectares », a précisé le général lors d'une téléconférence avec le ministère russe de la Défense.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Les habitants d’Alep retrouvent peu à peu leur foyer

Selon lui, lors de la libération d'Alep des djihadistes le Centre russe de réconciliation des parties en conflit en Syrie a organisé corridor humanitaire sûr permettant à plus de 136 000 habitants de quitter la ville.

Les réfugiés reçoivent quotidiennement de l'aide humanitaire, des médicaments ainsi que des vêtements chauds fournis par le Centre russe pour la réconciliation et le gouvernement syrien.

« En outre, afin d'éviter des sacrifices humains inutiles, le commandement du Groupe des forces russes en Syrie a mené, en coopération avec les troupes syriennes, une opération humanitaire dont l'échelle et la complexité sont uniques et au cours de laquelle 28 500 personnes ont été évacuées d'Alep vers la province d'Idleb, y compris des combattants et les membres de leur familles », a fait savoir M. Gerasimov.

Il a également noté que la Russie en coopération avec le gouvernement syrien continuait de fournir de l'aide humanitaire à la population du pays. Selon le chef d'état-major général, la ville de Deir-Ez-Zor, assiégée par les djihadistes, a reçu à elle seule plus de 2 500 tonnes de fret humanitaire largué à l'aide des systèmes de parachutes russes, y compris pour l'aide des Nations unies.

