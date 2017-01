S’appuyer sur les USA pour se défendre, c’est de l’absurdité!

© AP Photo/ Lee Jin-man En Corée du Sud, la légitimité du déploiement du THAAD remise en question

Le maire de Seongnam, ville située au sud-ouest de Séoul, Lee Jaemyung est prêt à briguer la présidence sud-coréenne après la destitution de Park Geun-hye, mêlée à un scandale de corruption majeur.

En tant que candidat à la présidence, il est déterminé à effectuer des changements dans le domaine de la défense. En particulier, il a qualifié d'« absurde » la situation de la Corée du Sud qui dépense dans le domaine de la défense quatre fois plus que la Corée du Nord, selon les estimations les plus prudentes — 40 fois plus selon les hypothèses les plus audacieuses — et qui est obligée de compter sur l'armée américaine.

« Nous devons mettre en œuvre un système de service militaire sélectif afin de rendre l'armée plus efficace, en conformité avec les technologies militaires modernes, ainsi que de réduire le fardeau des dépenses budgétaires », a déclaré à Sputnik M. Lee, qui se présente comme le candidat du Parti d'opposition Minju.

Le système du service militaire sélectif conserve le service militaire obligatoire, mais réduit le nombre de conscrits de 630 000 à 500 000, et la durée du service de 2 ans à 10 mois. En revanche, il est proposé d'utiliser des armes modernes et d'inviter quelque 100 000 professionnels militaires avec un niveau de salaire approprié.

« Une telle réforme de l'armée a été proposée maintes fois, mais jusqu'à présent aucune n'a été mise en œuvre, pour une seule raison : les chefs de l'armée ont un grand pouvoir de persuasion et se soucient de leur position », a-t-il dénoncé.

Rappelons que le ministère sud-coréen de la Défense entend compenser l'octroi d'un territoire pour le déploiement du bouclier antimissiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) par des terres appartenant à l'État, ce qui ne peut se faire sans l'aval de l'Assemblée nationale (parlement unicaméral). Alors que le système de missiles antibalistique serait financé par les États-Unis, le site, la base et les installations seraient fournis par la Corée du Sud.

