Crise politique au Maroc: vers la démission du premier ministre?

Les élections parlementaires marocaines tenues le 7 octobre 2016 ont reconfiguré l'équilibre des forces politiques dans le pays. Dans le même temps, le gouvernement n'est pas encore formé, ce qui témoigne d'une grave crise politique.

Abdelilah Benkiran est le premier ministre et chef du parti « Justice et développement » qui a obtenu 125 mandats lors des élections. Mais le parti a besoin de 198 mandats pour s'assurer la majorité parlementaire. M. Benkiran vient de déclarer que les négociations avec deux partis étaient interrompues. L'homme politique a également rejeté la proposition d'une réunion avec deux autres partis.

Le parti « Authenticité et modernité » a obtenu102 mandats aux élections marocaines ce qui fait de lui la deuxième force au parlement. Le chef du parti Ilyas el-Omari, qui évoque la situation politique au Maroc dans une interview accordée à Sputnik, indique que son parti ne peut pas devenir un partenaire du parti de M. Benkiran.

« Le chef du gouvernement doit prochainement former un gouvernement ou le premier ministre doit déposer sa demande de démission auprès du roi qui agira en conformité avec la constitution. Ni les établissements publics, ni l'économie, ni la vie sociale ne peuvent fonctionner de façon normale dans une situation d'inaction politique. L'économie marocaine est actuellement en très mauvais état, elle ne résistera pas à une aggravation de la situation. Le chef du gouvernement doit prendre la décision dans les plus brefs délais », signale l'homme politique.

Comme le précise M. el-Omari, la constitution marocaine n'est d'aucun recours: le délai maximal possible pour assurer la formation du gouvernement après les élections parlementaires n'est pas prévu dans la législation. Dans le même temps, l'homme politique déclare qu'il est inenvisageable que le premier ministre travaille sans gouvernement pendant plus de trois mois.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».