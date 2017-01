Margarita Simonyan: les médias mainstream veulent garder le monopole de l'info

La rédactrice en chef de l'agence de nouvelles Sputnik et de la chaîne de télévision RT Margarita Simonyan a envoyé une lettre au journal The Guardian , dans laquelle elle explique que les accusations portées contre RT ne prouvent que la volonté des « établissements politico-médiatiques occidentaux de maintenir leur monopole » de la diffusion de l'information.

« Je pense que le fait que le radiodiffuseur mondial BBC, l'agence allemande Deutsche Welle et l'agence du gouvernement US chargée du contrôle des radios et télévisions (BBG) reçoivent beaucoup plus de fonds que RT (le budget de la BBC est presque trois fois supérieur à celui de RT) pour diffuser le point de vue de leurs gouvernements au public mondial est révélateur du fait que les établissements politico-médiatiques occidentaux ne veulent pas perdre le monopole de la diffusion de l'information », a déclaré Mme Simonyan dans une lettre.

D'après Mme Simonyan, « tous les médias étrangers doivent respecter un certain scénario approuvé (la couverture de la campagne présidentielle, ndlr) pour ne pas être accusés d'ingérence ».

« Et bien sûr, nous ne parlons pas de neutralité. La seule approche acceptable était "soutenir Clinton, attaquer Trump" », a-t-elle expliqué dans la lettre.

« La seule accusation du renseignement US contre RT repose sur le fait que la chaîne a critiqué Clinton, publiant dans ses rapports des faits réels sur la personnalité de la candidate démocrate. Et ça serait là un crime que nous aurions commis! Quel incroyable défense de la liberté d'expression et du journalisme », a écrit Margarita Simonyan.

Le 6 janvier les services de renseignement américains ont publié un rapport qui accuse encore une fois la Russie d'« ingérence dans les élections américaines ». Mais aucune preuve n'a été présentée.

Il s'est avéré qu'en rédigeant ce document, le renseignement américain a utilisé les rapports de la télévision russe et les publications dans les réseaux sociaux pour parvenir à la conclusion « choquante » que des « opérations secrètes russes visant à influencer les élections US » avaient été organisées. Pour prouver l'insidieuse influence russe, ils ont décrit toutes les émissions de RT depuis 2012 sur des sujets tels que le conflit en Syrie, la surveillance de masse des citoyens par le gouvernement US, la production de pétrole par fracturation hydraulique.

Le président russe Vladimir Poutine, en commentant les allégations de la Maison Blanche, a déclaré que le rapport publié ne contenait pas de données solides et que l'hystérie était attisée dans le but de distraire l'attention publique de la vacuité de son contenu.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ainsi que le ministre russe des Affaires étrangères ont qualifié les accusations américaines d'infondées.

Le président élu américain Donald Trump a estimé que les accusations portées contre la Russie étaient mensongères et a déclaré que ses adversaires politiques, les démocrates, essayaient d'utiliser ces allégations pour remettre en cause les résultats de l'élection présidentielle américaine et rejeter la responsabilité de leur défaite.

