Opposition vénézuélienne: destituer Maduro pour en finir avec le chavisme

Le journaliste et directeur du portail d'information Nodal, Pedro Brieger, s'est entretenu avec Sputnik concernant la décision de l'Assemblée nationale du Venezuela d'annoncer que le président vénézuélien Nicolas Maduro avait abandonné son poste pour manquement à ses devoirs.

« L'opposition vénézuélienne, qui contrôle l'Assemblée nationale, souhaite destituer le président Nicolas Maduro, comme elle a souhaité le faire avec Hugo Chàvez », a déclaré M. Brieger.

La majorité d'opposition du Parlement vénézuélien a indiqué que M. Maduro avait beaucoup agi en dehors du cadre de la Constitution et que l'inefficacité de sa politique avait provoqué une crise économique dans le pays.

© REUTERS/ Miraflores Palace Venezuela: échec de la motion de destitution du président Maduro

M. Brieger estime également que c'est un nouvel exemple des processus qui ont lieu au Venezuela depuis longtemps. Selon lui, l'opposition a tenté plusieurs fois de destituer les leaders pro-chavistes, sans jamais y parvenir. En 2002, une tentative de coup d'État menée par l'opposition a échoué. Elle ne supposait pas que M. Chàvez reviendrait grâce au soutien de la population.

« Après l'avoir emporté et avoir gagné la majorité dans l'Assemblée nationale au début de 2016, l'opposition a décidé que le chavisme était fini. Elle a eu autant foi en sa propre invention, qu'elle l'a publiquement déclaré et a commencé à se mobiliser pour son renversement. Mais l'opposition n'a pas eu le courage de prendre le palais du président, le Miraflores (Palacio Miraflores), puisqu'elle avait compris que c'était impossible », a-t-il expliqué.

Selon le journaliste, la destitution est impossible, parce que le chavisme a une « très forte » base sociale avec un potentiel énorme.

« Ce mouvement est prêt à défendre le pouvoir en place depuis qu'Hugo Chàvez a gagné les présidentielles en 1998 », a ajouté Pedro Brieger.

Le 9 janvier, le Parlement du Venezuela a voté une motion contre le président Nicolas Maduro. La décision a été votée par la plupart des députés de l'Assemblée nationale, composée en majorité de forces d'opposition. La Cour suprême du Venezuela a rejeté la motion du parlement proposant de démettre le président vénézuélien Nicolas Maduro de ses fonctions.

