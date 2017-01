Pourquoi la Chine construit un nouveau brise-glace polaire

La Chine, qui possède déjà le brise-glace polaire Xuelong construit en 1993, envisage la construction d'un nouveau navire. Cette idée suscite un grand intérêt.

Selon l'expert militaire russe Vassili Kachine, qui évoque ce sujet dans son commentaire pour Sputnik, ce projet s'inscrit dans le contexte des ambitions chinoises en tant que puissance mondiale, de la croissance de la géographie des itinéraires maritimes utilisés par la flotte chinoise et de l'attention prêtée aux ressources des régions polaires.

L'expert indique que la Chine a toujours eu une production en série de brise-glaces chargés d'assurer la navigation dans le golfe de Bohai et de rejoindre le groupe nord de la Marine chinoise. Il précise que le plus grand navire de ce type, Haibing 722, couvre la distance de 7 000 kilomètres et possède une plateforme pour les hélicoptères.

« Pendant des décennies, beaucoup de pays, en particulier ceux qui n'ont pas de territoires en Arctique et en Antarctique, ont accordé une grande attention à la réalisation de recherches polaires. De telles recherches sont importantes pour plusieurs sciences liées aux études de l'environnement et peuvent avoir des effets économiques significatifs. La Chine est très active dans ce domaine et possède quatre stations de recherches en Antarctique, dont deux sont utilisées toute l'année », explique l'expert militaire.

Selon un expert chinois, chef du département des études polaires du Bureau national d'océanographie, lors des 20 dernières années, la Chine a étudié les pôles Nord et Sud à l'aide du navire Xuelong. Les intentions actuelles du pays — la construction d'une nouvelle station scientifique et les projets pour étudier le pôle Nord — poussent la Chine à construire un tout nouveau brise-glace.

