23 victimes d’abus sexuels à Berlin dans la nuit du 1er janvier

Le nombre de femmes victimes d’abus sexuel à Berlin lors des célébrations de la Saint-Sylvestre, dans la nuit du 1er janvier 2017, est en fait de 23, a déclaré à Sputnik un porte-parole de la police allemande.

Auparavant, la police faisait état de six cas d’agressions sexuelles.

Parmi les quatre auteurs présumés arrêtés jusqu’à présent figurent trois migrants, lit-on dans le journal Tagesspiegel qui cite également les données de la police.

« Le nombre de plaintes a augmenté, plusieurs femmes les ayant déposées quelque temps après. Les six plaintes annoncées initialement ont été déposées le matin du 1er janvier. Par la suite, d’autres victimes ont sollicité notre assistance », a fait savoir le porte-parole.

Selon lui, auparavant, la police ne « voyait pas l’intérêt » d’annoncer que le nombre de victimes s’était accru. En outre, les forces de l’ordre n’excluaient pas que de nouvelles victimes puissent s’adresser à la police.

La source a précisé que dans la plupart des cas les délinquants avaient attrapé les femmes par les fesses, par l’entrejambe et par la poitrine. Dans plusieurs cas, il s’agissait de criminels qui n’étaient pas seuls mais faisaient partie de groupes d’hommes.

Pour l’instant, l’enquête n’a apporté que des résultats pour le moins insatisfaisants. Les quatre personnes interpellées l’ont été sur les lieux du délit.

« Dans tous les cas, les victimes ont elles-mêmes pointé du doigt les délinquants, et ces derniers ont été arrêtés sur place », a précisé le porte-parole de la police.

Trois criminels ont déjà été identifiés, il s’agit de deux ressortissants du Pakistan et d’un Iranien. Ils sont tous âgés de 25 ou 26 ans. La nationalité du quatrième interpellé n’a pas été dévoilée.

Pour faire avancer l’enquête, la police devra examiner les enregistrements vidéo faits par les témoins, a conclu le porte-parole.

Les délits en question ont été commis malgré un renforcement considérables des force de l’ordre patrouillant les rues des villes allemandes durant la fête.

Dans la nuit du 1er janvier 2016, un nombre sans précédent d’agressions sexuelles ont été commises par des migrants à Cologne lors des célébrations de la Saint-Sylvestre. Par la suite, un rapport de la police allemande a précisé les chiffres concernant les crimes sexuels, faisant état de 1 200 femmes victimes.

"La vérité est dévoilée lentement. Qu’en est-il de Berlin, Dortmund, Cologne, Hanovre, Hambourg et Munich, Mme Merkel?"

"Il y a quelques jours, j’ai lu un message terrible sur le compte Facebook d’un de mes amis sur ce qu’il a vu dans la nuit du Nouvel An près de la porte de Brandebourg. Des groupes organisés de ressortissants de l’Afrique du Nord qui encerclaient les gens, faisaient les poches, agressaient sexuellement les femmes (…) Lui et ses amis n’ont pas porté plainte car avec de tels attroupement, les chances (de retrouver les coupables) son nulles. Néanmoins, je me demande à quel point ce phénomène est répandu".

"C’était clair, je ne m’attendais à rien d’autre. Et ce n’est que le haut de l’iceberg!"

"Triste, triste, il n’y a rien à ajouter. Voilà ce que notre sécurité est devenue…"

