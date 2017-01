Visite du PM turc en Irak: les parties misent sur l’architecture régionale

Les négociations tenues lors de la visite premier ministre turc Binali Yildirim en Irak, à Bagdad et Erbil, sont considérées comme fructueuses par le président adjoint du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement — au pouvoir — et membre de la délégation turque en Irak Bulent Turan, qui a été interviewé par Sputnik.

« Si nous examinons la situation en général, je veux dire que nos visites récentes à Bagdad et à Erbil ont été fructueuses et ont apporté des résultats plus positifs qu'attendu. L'Irak est notre voisin et ça fait longtemps qu'il entretient des liens sociaux, culturels et historiques étroits avec la Turquie. Nous sommes persuadés que les désaccords qui apparaissent de temps en temps entre nous ne sont pas à même de changer cette situation et notre inclination au dialogue est mutuelle », a déclaré l'homme politique.

Selon le président adjoint du parti, le premier ministre, les ministres et les députés faisant partie de la délégation ont entretenu des contacts étroits avec les autorités irakiennes qui ont abouti à la conclusion de plusieurs accords.

« Nous savons tous de quelle façon la Turquie a été endommagée du côté politique, économique et social par les activités militaires qui se poursuivent en Syrie et en Irak. Ici, il ne faut pas sous-estimer le rôle négatif joué par les erreurs et les échecs dans la stratégie de la politique extérieure des gouvernements. Ainsi, je considère la visite récente du premier ministre turc en Irak comme une volonté de corriger ces erreurs et je la considère comme une action positive du point de vue de l'amélioration des relations entre la Turquie et ses voisins dans la région », indique le président adjoint du groupe parlementaire du Parti du mouvement nationaliste Erkan Akçay dans une interview accordée à Sputnik.

Selon l'homme politique, l'établissement d'une interaction basée sur le dialogue politique pourrait être utile pour tous les participants.

