Obama aurait voulu se servir de l’EI contre Assad

Selon le Washington Times, qui s'est procuré des enregistrements audio de commentaires privés de John Kerry, les déclarations selon lesquelles l'administration Obama comptait se servir de l'expansion de Daech comme moyen de pression sur le président syrien auraient été faites par le secrétaire d'État américain lui-même lors d'entretiens à huis clos avec des activistes syriens en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, fin septembre dernier.

« La raison pour laquelle la Russie y est venue (en Syrie, ndlr) est le renforcement de l'EI. Il y avait la menace de sa progression sur Damas et ailleurs. Nous avons assisté à la montée en force (de l'État islamique) et nous avons pensé que cela serait une menace pour Assad », aurait alors déclaré le secrétaire d'État.

Précédemment, le 6 janvier, John Kerry avait reconnu, dans un entretien à la chaîne de télévision NBC, que la Russie s'était engagée en Syrie pour prévenir la prise du pouvoir dans ce pays par les djihadistes. Il a ajouté qu'une telle éventualité préoccupait Washington.

La Syrie est en proie à un conflit armé depuis mars 2011. Les forces gouvernementales combattent contre des combattants de tout poil.

Le 30 septembre 2015 la Russie a entamé des frappes aériennes contre les sites terroristes, à la demande du président syrien Bachar el-Assad, une opération aérienne qui a permis de reprendre aux djihadistes de vastes territoires.

