Cette pub qui tousse en présence des fumeurs (vidéo)

© RIA Novosti. Pavel Lisitsyn La couleur la plus dégoutante aidera à lutter contre le tabagisme

Dans le cadre d’une nouvelle campagne contre le tabagisme, une pharmacie suédoise a installé un panneau publicitaire tout sauf banal.

Le panneau affiche un homme qui se met à tousser lorsqu’un fumeur apparaît à proximité.

Dans la vidéo postée sur le compte Facebook de la société Apotek Hjärtat, on peut trouver l’explication de ce phénomène. Il se trouve que le panneau est doté d’un détecteur de fumée qui déclenche automatiquement la vidéo de l’homme qui tousse, lorsque le détecteur se trouve exposé à la fumée de cigarette.

Par la suite, on voit apparaître sur le panneau la publicité d’un médicament pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer.

Rappelons au passage que le ministère russe de la Santé a proposé récemment d’interdire la vente de tabac à toute personne née après 2014.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».