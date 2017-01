Les Américains veulent que Trump supprime son compte Twitter

© REUTERS/ Kirsty Wigglesworth Kerry fustige Trump pour son recours à Twitter

La majorité d'électeurs américains estiment que le président américain élu Donald Trump devrait supprimer son compte Twitter, d'après un sondage effectué par l'Université Quinnipiac (Connecticut, est des États-Unis).

Les sondés étaient invités à répondre à la question : « Vous savez que Donald Trump a fait des déclarations contradictoires via son compte Twitter personnel pendant sa campagne électorale. Qu'en pensez-vous, est-ce que Donald Trump, en tant que président, doit garder son compte personnel ou pas ? »

© AFP 2016 Jeff Kowalsky Trump, ce fan de Twitter qui ne fait pas confiance aux ordis

Au terme du sondage, 64 % des Américains ont déclaré que Donald Trump devait supprimer son compte sur ce réseau social, alors que 32 % des sondés se sont prononcés pour qu'il le garde. 70 % de ceux qui se sont prononcés pour la suppression du compte sont âgées de 18 à 34 ans. Le sondage a été effectué auprès de 899 électeurs, du 5 au 9 janvier.

Le président élu est connu depuis longtemps pour son utilisation assez unique de Twitter, envoyant régulièrement des tweets durs et controversés qui peuvent parfois laisser pantois.

L'investiture du président élu Donald Trump se tiendra le 20 janvier devant le Capitole.

