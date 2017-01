CQFD: sans le leadership US, le monde irait droit vers le chaos

L'ex-PDG du géant pétrolier Exxon Mobil, Rex Tillerson, estime que les États-Unis sont le seul pays qui pourrait maintenir l'ordre mondial. Celui qui devrait être le prochain secrétaire d'État américain a déclaré, lors de ses audiences devant le sénat, qu'un refus de leadership de la part des États-Unis provoquerait le chaos total dans le monde.

« Les États-Unis sont la seule puissance et la boussole morale capable d'unir le monde… Si nous rejetons notre leadership, nous risquerons de laisser le monde sombrer dans le chaos », mentionne-t-il dans son rapport, publié par le Washington Post.

© AFP 2016 Eric Piermont Rex Tillerson, «un professionnel» pour le Kremlin

Rex Tillerson reconnaît que « ces derniers temps le leadership des États-Unis est remis en cause », que le pays « a buté contre des difficultés ». En tant que secrétaire d'État, M.Tillerson, aura pour objectif « non seulement de réanimer, mais aussi d'affirmer le leadership américain ».

Le président élu Donald Trump a déjà choisi les membres pour son cabinet. Les auditions au Senat consacrées à l'approbation des candidatures nommées par Donald Trump ont commencé mardi. Quatre prochaines auditions sont au programme mercredi 11 janvier, notamment celle de Rex Tillerson.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »