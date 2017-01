Cinq diplomates émiratis tués dans l’attentat de Kandahar

Selon l'agence Associated Press, l'attentat à l'explosif survenu à la résidence du gouverneur de Kandahar a fait 11 morts et 16 blessés.

Le président des Émirats, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, a ordonné que soient mis en berne tous les drapeaux sur les bâtiments publics pendant trois jours afin d'honorer « les martyrs ».

Un attentat a visé la résidence du gouverneur de Kandahar au moment où le gouverneur recevait l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Afghanistan Juma Mohammed Abdullah Al Kaabi et une délégation.

Le gouverneur et l'ambassadeur ont été blessés dans l'attaque.

En Afghanistan, la situation s'est notablement détériorée ces derniers mois. Les talibans, qui avaient pris d'importants territoires dans les régions rurales du pays, ont lancé une offensive contre de grandes villes. Le groupe terroriste État islamique a également intensifié son activité sur le territoire du pays.

