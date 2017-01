Syrie: l'US Air Force se fait discrète pour échapper à toute reponsabilité

Le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov a livré ce commentaire en guise de réponse à une déclaration faite par le général de brigade américain Charles Corcoran, dans les colonnes du Wall Street Journal de mardi. Le général a déploré des « rapprochements dangereux » des chasseurs russes avec des avions de l'US Air force en Syrie.

« L'aviation des États-Unis et de la coalition internationale tente de se faire discrète dans ses opérations en Syrie. Nos collègues Américains n'aiment pas informer sur leurs plans d'utilisation des avions de combat, et alors ils mentionnent — très rarement — un laps de temps ou une zone approximative. Mais ils ne signalent jamais les types d'avions concrets, ni leur appartenance. Cela leur permettait, si les avions de la coalition commettaient une « erreur » tragique, d'échapper à toute responsabilité pour la mort de civils et la destructions d'ouvrages d'infrastructure », a déclaré le porte-parole.

Ces pilotes US qui se plaignent de ne pas être à l'aise dans le ciel syrien

En octobre dernier, le Pentagone a déclaré qu'un rapprochement dangereux avait eu lieu au-dessus de la Syrie, reconnaissant néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'un acte intentionnel. Le ministère russe de la Défense, en commentant l'incident, a souligné que c'est l'avion-radar américain E-3 AWACS qui avait violé les règles de vol, s'étant rapproché de l'avion russe Su-35 à 500 mètres. Fait curieux, le commandement américain a présenté ses excuses pour cet incident.

Les pilotes de l'aviation américaine ont fait état de nouveaux cas de « rapprochement dangereux » avec des avions militaires russes en Syrie, lit-on dans le Wall Street Journal.

Les Américains affirment préférer « céder le passage » aux pilotes russes afin d'éviter les incidents.

