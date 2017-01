Les USA, première puissance? Pékin contre la répartition US des rôles dans le monde

Au chapitre de la politique internationale, la Chine se prononce contre la répartition des rôles par les États-Unis. Les questions touchant l'influence à l'échelle mondiale doivent être discutées par la communauté mondiale, et non par un seul pays, a déclaré mercredi le représentant officiel du ministère chinois des Affaires étrangères Lou Khan.

Dans son discours d'adieu, le président américain sortant Barack Obama a rappelé que la Russie et la Chine étaient les adversaires des États-Unis. Selon lui, l'influence de ces pays dans le monde n'est pas comparable avec celle des USA.

« Tout d'abord, nos points de vue divergent parfois de ceux des États-Unis. Nous sommes toujours attachés à la démocratie, ainsi qu'aux relations internationales. Quand nous parlons des relations avec d'autres pays, nous nous concentrons principalement sur notre contribution à la communauté mondiale », a déclaré Lou Khan.

© AFP 2016 Joshua Lott Too late, Barack… Quand Obama craint que les USA se transforment en agresseurs

« Si vous insistez sur la question d'influence, en suivant la logique des Chinois, l'influence que le pays possède dans le cadre des relations internationales doit être déterminée par la majorité et non par un seul pays », a ajouté le représentant officiel du ministère chinois des Affaires étrangères.

Barack Obama n'est pas seul à voir la grandeur de la puissance américaine. Rex Tillerson, qui devrait être le prochain secrétaire d'État américain, estime que les États-Unis sont le seul pays qui puisse maintenir l'ordre mondial. Selon lui, un refus de leadership de la part des États-Unis provoquerait un chaos total dans le monde.

M. Obama restera en poste jusqu'à l'investiture du président élu américain Donald Trump, le 20 janvier prochain.

