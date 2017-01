L’Allemagne a expulsé 80.000 migrants en 2016

Est-ce à dire, Mme Merkel, que la devise « Nous allons y arriver » ne marche plus? Quoi qu'il en soit, l'Allemagne demeure la destination privilégiée de milliers de réfugiés et d'immigrants qui débarquent en masse en Europe depuis le début de 2015.

Cependant, en 2016, l'afflux de migrants vers l'Allemagne a considérablement baissé par rapport à l'année précédente (890 000 migrants). Le nombre de demandeurs d'asile arrivant en Allemagne a diminué pour atteindre 280 000 personnes, a déclaré le ministre allemand des Affaires intérieures Thomas de Maizière en présentant les statistiques officielles.

En outre, les autorités allemandes ont expulsé du pays environ 80 000 réfugiés en 2016, a-t-il poursuivi. Selon lui, 55 000 d'entre eux ont quitté le pays volontairement, les 25 000 autres ont été expulsés.

Outre une politique de rapatriement, l'Allemagne envisage créer des centres de déportation spéciaux visant à durcir la législation migratoire en tenant compte de la situation sociale instable qui règne dans le pays.

Rappelons que le 19 décembre, un camion de 19 tonnes a foncé sur la foule dans une foire de Noël de Berlin. Douze personnes ont été tuées, 50 autres blessées.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »