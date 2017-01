Un dépôt de substances chimique des djihadistes découvert à Alep

© REUTERS/ Ammar Abdullah Les échantillons le confirment: les djihadistes utilisent des armes chimiques à Alep

À Alep, les militaires syriens ont découvert un dépôt de substances chimiques ayant appartenu aux terroristes, fait savoir l’agence gouvernementale syrienne Sana.

Parmi les substances retrouvées figurent le soufre et le chlore.

Selon les journalistes, le dépôt se trouvait dans un quartier est d’Alep. Sana indique que ces substances ont été utilisées pour en fabriquer des bombes et des engins explosifs.

© AFP 2016 GEORGE OURFALIAN Recours aux armes chimiques: la Défense russe remet des preuves à Damas

Auparavant, le ministère russe de la Défense a déclaré que les terroristes avaient utilisé des armes chimiques contre les civils à Alep. Après avoir examiné les échantillons recueillis sur les lieux de combat, les experts du ministère ont notamment confirmé que les djihadistes avaient eu recours au chlore et au phosphore blanc dans le sud-ouest de la ville.

En outre, le ministère confirme avoir trouvé une mine non explosée contenant du gaz moutarde.

