2016, année noire pour les journalistes afghans

Pour le journalisme afghan, l'année 2016 a été la plus sombre depuis le début du XXIe siècle. En accomplissant leur devoir professionnel, 338 personnes ont été victimes des terroristes. Telle est la statistique du rapport publié par l'organisation afghane des droits de l'homme « Nai ». Son directeur exécutif, Abdul Mujeeb Khalvatgar, a partagé ses réflexions sur le sujet avec Sputnik.

« Au cours de l'année écoulée, l'Afghanistan a enregistré 415 cas de violences sur des journalistes, dont beaucoup sont décédés. Le nombre d'attaques contre les journalistes a augmenté de 436 % par rapport à 2015, de 323 % par rapport à 2014 et de 546 % par rapport à 2013 », a noté M. Khalvatgar.

Le groupe terroriste des Talibans est le responsable de presque tous ces actes. Les correspondants de presse qui ont couvert la situation dans la ville afghane de Koundouz (attaquée plusieurs fois par les terroristes en octobre dernier) ont représenté la grande majorité des victimes.

Selon Abdul Mujeeb Khalvatgar, cette statistique affligeante s'explique par la dégradation de la sécurité dans nombre des provinces du pays, ainsi que par le manque de protection des journalistes dans les points chauds.

« Malheureusement, les perspectives d'amélioration de la situation ne sont pas évidentes. De plus, 2017 promet d'être plein de troubles », a résumé Abdul Mujeeb Khalvatgar.

Le nombre de journalistes incarcérés ou détenus dans le monde a augmenté en 2016, une hausse notamment liée à la situation en Turquie. Plus de 100 journalistes et collaborateurs de médias se trouvent aujourd'hui en prison, selon un bilan de RSF paru le 13 décembre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »