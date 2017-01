La Turquie se met sur les rails de la politique de bon voisinage

La Turquie cherche à réduire au maximum les tensions avec les pays voisins. Ainsi, la normalisation des relations avec l’Irak revêt aux yeux d’Ankara une importance particulière, a déclaré à Sputnik le ministre turc des Douanes et du Commerce Bülent Tüfenkci.

« Conformément à la stratégie de la politique extérieure de la Turquie, rendue publique par Monsieur le premier ministre, nous tâchons de réduire au maximum le nombre de différends dans nos relations avec nos voisins régionaux. L’une de nos plus grandes aspirations est liée à l’instauration de la stabilité aussi bien en Turquie qu’en Irak et le succès des deux pays dans la lutte antiterroriste », a fait savoir le responsable.

Et de pointer que la position décisive de la Turquie dans la lutte contre Daech, les opérations antiterroristes menées par ses forces dans la région ainsi que la lutte des autorités irakiennes contre Daech ont démontré leur efficacité du point de vue de la mise en place d’une plateforme commune pour des relations de partenariat bilatéral entre ces deux États.

L’envoi de troupes en Irak, une nécessité

En évoquant la présence des militaires sur le sol irakien, le ministre, qui avait notamment soulevé cette question lors de son déplacement en Irak, a expliqué que leur déploiement était une nécessité.

« La présence des soldats turcs est dictée par une nécessité sérieuse, c’est une mesure forcée et elle ne viole pas le droit du pays (l'Irak, ndlr) à la souveraineté. Les militaires turcs ont été envoyés à Bachika à cause de la présence d’une menace pour la Turquie émanant du sol irakien », a-t-il souligné, précisant qu’il s’agissait avant tout des terroristes de Daech et du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

La Russie, un des principaux partenaires commerciaux d’Ankara

Le maintien au plus haut niveau des relations amicales avec la Russie est important non seulement pour le développement du volume d’échanges commerciaux entre les deux États, mais pour la région dans son ensemble, a fait remarquer le ministre.

« La situation actuelle dans les relations bilatérales affiche des tendances positives. Des démarches, telles que la levée de l’embargo sur des produits agricoles turcs, et des pas décisifs vers la réalisation de projets conjoints, dont la construction du gazoduc Turlish Stream et de la centrale nucléaire Akkuyu, témoignent que les relations économiques russo-turques atteindront à l’avenir un niveau encore plus haut », a conclu Bülent Tüfenkci.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».