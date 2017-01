Prostituées, douche dorée, lit d’Obama: enfin des révélations sur le rapport contre Trump!

Sources fiables ? Informations vérifiées ? Bof, pourquoi se casser la tête si l'occasion se présente d'accuser et condamner encore une fois la Russie ? Pure logique « as usual » pour les médias américains. La semaine dernière, le Washington Post s'est cassé le nez sous l'influence de l'intox antirusse, maintenant c'est au tour du réseau CNN et de BuzzFeed de s'en prendre une lampée.

Abordons cette histoire depuis le début. À seulement neuf jours de son investiture en tant que président des États-Unis, Donald Trump se trouve de nouveau au centre d'un scandale impliquant ses liens présumés avec la Russie.

Au cours d'une audience du sénat concernant le soi-disant « piratage russe », le député de l'État d'Oregon Ron Wyden a évoqué des rapports de médias affirmant que l'administration Trump entretenait des liens étroits avec Moscou et s'est directement adressé au directeur du FBI, James Comey, qui, à son tour, a refusé de commenter l'enquête de l'agence.

Le refus de M. Comey de révéler si le président élu se trouvait sous une enquête secrète a coïncidé avec la publication par plusieurs médias de rapports accusant Trump de se livrer à des « actes sexuels pervers organisés / supervisés par le FSB ». Même les médias qui ont publié ces rapports reconnaissaient qu'ils étaient non seulement infondés, mais qu'ils contenaient plusieurs erreurs factuelles.

Néanmoins, le New York Times, CNN, BuzzFeed et certains autres médias ont publié un dossier qui aurait circulé pendant des semaines parmi les législateurs, les journalistes et les responsables de Washington. Un résumé de ces rapports a même été présenté au président Obama et à Donald Trump lui-même.

Un bref résumé aurait été compilé par une source anonyme qui prétend être un ancien officier du renseignement britannique. Selon lui, le gouvernement russe a bichonné Donald Trump comme président potentiel pendant « au moins 5 ans », lui offrant des occasions lucratives pour son business, lui fournissant des données secrètes et l'approvisionnant en « actes sexuels pervers » afin de « tenir en laisse » le président élu. Et comme la cerise sur le gâteau, le rapport affirme que les Russes ont filmé M. Trump en train d'admirer des prostituées russes se faire des douches dorées dans une chambre d'hôtel de Moscou autrefois occupée par les Obama.

Screenshot Une capture d'écran du dossier compilé par une source anonyme sur Donald Trump

Le seul hic, c'est que toute cette histoire, incroyablement détaillée et sensationnelle, n'était en fait qu'un… canular et un immense fake ! Selon le forum anonyme anglophone, constitué d'un réseau d'imageboards, 4Chan, ces documents ont été créés par un utilisateur et envoyés à Rick Wilson, que CNN décrit comme « le plus hardcore des "haters" de Trump », sachant qu'il agirait comme il se doit.

Et les médias libéraux, dont CNN, BuzzFeed, Cosmopolitan, sont tombés dans le panneau !

« Ils croient encore en cela. Les gars sont vraiment désespérés, il n'y a pas de scandale concernant Trump digne de confiance », a écrit ce génie diabolique et amateur de bonnes blagues.

In which a 4chan user admits he's the one who told Rick Wilson #GoldenShower story… which BuzzFeed then reported. pic.twitter.com/bhqyNSDAhh — John Binder 👽 (@JxhnBinder) 11 января 2017 г.

Le site Gateway Pundit précise encore que les documents du rapport n'étaient pas conformes aux exigences de la CIA ou du renseignement britannique, car ni le renseignement américain ni le renseignement britannique n'écrirait « CONFIDENTIAL / SENSITIVE SOURCE » sur un document. Même WikiLeaks a exprimé des soupçons à ce sujet :

« Le fichier de 35 pages publié sur BuzzFeed à propos de Trump n'est pas un rapport du renseignement. Le style, les faits et la date du rapport ne montrent aucune crédibilité », a déclaré WikiLeaks dans un tweet.

Médias américains, il est temps de choisir : intox ou informations crédibles ? C'est votre choix.

