Gazprom bat son record d’exportations via le gazoduc Nord Stream

Gazprom a battu son propre record le 10 janvier 2017, en acheminant 167,4 millions de mètres cube de gaz via le gazoduc Nord Stream, indique le communiqué de la société d'État russe.

« Le 10 janvier, Gazprom a dépassé de 11,1 % le volume maximal quotidien d'exportations via le gazoduc Nord Stream par rapport aux indices de la même période en 2016 », stipule le document.

© AFP 2016 ALEXANDER KLEIN Pour gagner le marché en Europe, les USA bloquent les projets de Gazprom

Il s'agit du troisième record d'affilée en 2017, le dernier chiffre ayant battu de 2 millions de mètres cube l'indice du 9 janvier.

« Le gazoduc Nord Stream dispose d'une marge de sécurité supplémentaire pour les livraisons de gaz aux Européens en automne et en hiver. Et il le fait dans des conditions de grand froid et de hausse de la demande », a expliqué le directeur de Gazprom Alexeï Miller, cité dans le communiqué.

D'une capacité de 55 milliards de m³, le gazoduc Nord Stream sert à acheminer du gaz russe vers l'Europe par la mer Baltique. Son tronçon sous-marin long de 1 220 km relie la ville russe de Vyborg à la ville allemande de Greifswald. La société Nord Stream AG, chargée de réaliser le projet, est détenue par le russe Gazprom (51 %), les allemands Wintershall Holding et E.ON (15,5 % chacun), le français GDF Suez et le néerlandais Gasunie (9 % chacun).

