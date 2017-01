Trump espère s'entendre avec Poutine et combattre Daech conjointement avec la Russie

« La Russie pourrait nous aider à combattre Daech », a-t-il déclaré, ajoutant que l'administration d'Obama était en partie responsable de l'émergence de ce groupe terroriste.

M. Trump a en outre souligné espérer pouvoir s'entendre avec le président russe Vladimir Poutine, tout en soulignant que dans ses relations avec la Russie il ne serait pas moins rigoureux que la candidate démocrate Hillary Clinton s'il elle avait été élue.

Donald Trump tient sa première conférence de presse officielle… [#ENDIRECT] Le président élu américain Donald #Trump tient sa première #conférence de presse à #NewYork mercredi 11 Janvier. Pendant la conférence, il devrait évoquer l’avenir de son empire commercial et les choix de son équipe présidentielle. En savoir plus: https://goo.gl/lFUD7T Опубликовано Sputnik France 11 января 2017 г.

« Si Trump plaît à Poutine, ça s'appelle un avantage. (…) Je ne sais pas si je pourrais m'entendre avec lui, mais je l'espère », a indiqué l'homme politique.

Démenti sur les « dossiers compromettants »

Donald Trump a par ailleurs déclaré respecter la position de Moscou qui a démenti les informations scandaleuses à son propos relayées par la presse.

« J'ai du respect pour eux pour ce qu'ils ont dit », a-t-il souligné.

Rappelons que le site BuzzFeed a publié un document de 35 pages informant que les autorités russes auraient cherché à compromettre M. Trump. La source a précisé que les informations qu'elle avait rendues publiques ont circulé pendant plusieurs mois parmi les élites politiques, les services spéciaux et certains journalistes. Le Kremlin n'a pas tardé à rétorquer que la Russie ne recueillait aucune information compromettante à l'encontre de qui que ce soit et n'œuvrait que dans les intérêts de la paix et de la sécurité. Le porte-parole du président, Dmitri Peskov, a qualifié ces informations de fausses.

En s'exprimant sur cet incident, Donald Trump a attirer l'attention sur le fait que Moscou avait déjà qualifié ces données de pure fabrication et d'hérésie.

D'ailleurs, le président élu a déclaré que le site BuzzFeed répondrait de cette publication.

