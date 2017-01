L’influence de Kiev sur la présidentielle US prouvée par Politico

Les fonctionnaires ukrainiens ont tout fait pour dénigrer l'image du candidat républicain Donald Trump, ayant mis en question la pertinence de sa présence à la Maison Blanche en publiant des documents sur Paul Manafort, un conseiller de Trump, accusé de corruption, indique Politico.

« Les efforts de l'Ukraine ont influencé la course à la présidence américaine, ont provoqué la démission de Manafort et ont tout fait pour donner du crédit à la thèse selon laquelle la campagne électorale de Trump était étroitement liée à la Russie », souligne Politico.

Selon le site d'information, les Ukrainiens ont aidé les alliés de Mme Clinton à chercher des informations qui auraient pu nuire à Donald Trump et à ses conseillers.

Un représentant des forces de l'ordre ukrainiennes, d'après les sources informées de Politico, aurait conseillé le Comité national du Parti démocrate américain et rencontré les hauts fonctionnaires américains à l'ambassade d'Ukraine à Washington.

Rappelons qu'en octobre dernier, le FBI, la CIA et la Direction du renseignement national américain (NSA) ont accusé la Russie d'avoir piraté des serveurs du Comité national du Parti démocrate pendant la campagne présidentielle, sans en fournir de preuve. Les agences ont insisté sur le fait que les attaques visaient à favoriser Donald Trump face à la candidate démocrate, Hillary Clinton.

Le président russe Vladimir Poutine a toutefois nié toute implication de la Russie, qualifiant les accusations de Washington d'« hystérie électorale ».

