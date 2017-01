Selon Assange, le président brésilien partage des informations importantes avec les USA

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a déclaré que le président brésilien Michel Temer fournissait des informations importantes aux États-Unis en échange d'un soutien politique, selon le site argentin La Nueva.

« Temer avait des liens personnels avec l'ambassade des États-Unis, avec laquelle il a partagé des informations sur la situation et les événements politiques au Brésil », a déclaré Julian Assange.

Cependant, selon lui, il n'y a aucune preuve que Michel Temer soit un espion américain.

« Cela (les données disponibles) ne permet pas d'affirmer que le gouvernement américain l'ait rémunéré comme espion, il n'y en a aucune preuve. Nous parlons d'autre chose, de la fuite des informations en échange du soutien politique », a déclaré M. Assange, dans une interview accordée à l'écrivain et journaliste portugais Fernando Morais, cité par La Nueva.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Dilma Rousseff parmi les femmes les plus influentes: le Brésil interloqué

Julian Assange a également souligné que la destitution de l'ancienne présidente brésilienne, Dilma Roussef, a été activement « attisée » dans les réseaux sociaux, tout en notant que des événements de ce genre « en Amérique latine ne se passent pas sans l'ingérence des États-Unis. »

Assange a également ajouté que Mme Roussef était surveillée « pour des raisons politiques, à la recherche d'une information financière dans un contexte politique ».

Selon Assange, le Brésil est la cible principale de la surveillance américaine en Amérique latine.

« Si nous suivons les actions du renseignement militaire américain, on peut dire que le Brésil est la cible la plus surveillée », a fait savoir le fondateur de WikiLeaks.

Dans le même temps, Julian Assange a souligné que les cibles les plus évidentes de Washington étaient les vieux « ennemis des USA », tels que le Venezuela ou la Cuba, mais que le Brésil avait l' « économie la plus grande » de la région et était « important au sens économique », ce qui explique l'intérêt accru des Américains envers ce pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».