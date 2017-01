Bruxelles pourrait limiter l’accès aux données privées pour les messageries

L'Union européenne pourrait bien limiter l'accès des services de messagerie aux données privées des utilisateurs, selon les médias mainstream.

« Je veux assurer la confidentialité des communications électroniques et de la vie privée », a appelé le vice-président de la Commission européenne chargé du Marché numérique unique, Andrus Ansip, cité par l'agence d'information Bloomberg.

D'après le projet du document, les internautes européens auront la possibilité de renforcer le contrôle sur leurs réglages dans les applications mobiles.

© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration/File Facebook dans le collimateur de la Commission européenne

Les nouvelles règles de la loi ePrivacy seront appliquées non seulement dans le domaine des télécommunications, mais sur diverses messageries telles que WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage ou bien Viber.

En Russie, la Douma d'État (chambre basse du parlement russe) travaille sur un projet de loi similaire.

L'identification obligatoire de l'utilisateur, l'option de refuser la réception des messages, la confidentialité des données envoyées, la diffusion obligatoire des informations utiles sur appel des autorités publiques figurent parmi les exigences majeures en matière de fonctionnement des messageries mobiles.

