Le commandant de l'Armée nationale libyenne visite le porte-avions russe Amiral Kouznetsov

Le commandant de l'Armée nationale libyenne Khalifa Belqasim Haftar, est monté à bord du porte-avions de la Marine russe Amiral Kouznetsov mercredi 11 janvier et a discuté de la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient lors d'une visioconférence avec le ministre russe de la Défense, Sergei Choïgou

« Le 11 janvier 2017, le commandant de l'Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Belqasim Haftar, est monté à bord du porte-avions russe Amiral Kuznetsov, qui regagne son port d'attache en Russie accompagné par son groupe aéronaval », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Après une brève excursion sur le navire, le maréchal Khalifa Haftar a participé à une visioconférence avec le ministre russe de la Défense Sergei Choïgou pour discuter des questions urgentes relatives à la lutte contre les groupes terroristes internationaux au Moyen-Orient.

© Photo. Ministère russe de la Défense Moscou entame la réduction de ses effectifs en Syrie

Conformément à la décision du président russe Vladimir Poutine, le ministère de la Défense du pays a procédé le 6 janvier à la réduction du groupe des forces armées russes déployé en Syrie. Le porte-avions Amiral Kouznetsov, le croiseur nucléaire lance-missiles Pierre le Grand et les bâtiments qui les accompagnent ont quitté les premiers la zone du conflit.

Le groupe aéronaval russe a rejoint la Méditerranée le 15 octobre 2016. Posté au large de la Syrie, l'objectif principal du groupe était d'assurer la défense antiaérienne des Forces aérospatiales russes et de soutenir les troupes gouvernementales syriennes dans leurs combats contre les extrémistes.

