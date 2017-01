Un Américain et un Australien captifs des Talibans adressent un message à Trump

Le mouvement afghan des Talibans a publié une vidéo montrant un Américain et un Australien qui ont été enlevés en août dans la capitale du pays et dont on était sans nouvelle depuis, informe Associated Press sans publier la vidéo elle-même.

© AP Photo/ Massoud Hossaini Les talibans revendiquent l'explosion sur une base US en Afghanistan

Les deux hommes, un Américain identifié comme étant Kevin King et un Australien du nom de Timothy Weekes, ont été enlevés devant l'Université américaine d'Afghanistan à Kaboul, où ils enseignaient.

Des responsables américains ont déclaré en septembre que les forces américaines avaient lancé une mission de sauvetage, mais les commandos n'ont pas retrouvé de captifs sur le lieu présumé de leur détention.

Dans la vidéo envoyée aux médias mercredi par le porte-parole taliban Zabihullah Mujahid, les hommes apparaissent pâles et non rasés. Ils déclarent qu'ils s'expriment le 1er janvier. Les deux captifs demandent, visiblement au nom des terroristes, au président élu américain Donald Trump d'organiser un échange de prisonniers pour assurer leur liberté.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».