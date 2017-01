Le Sénat US entame le processus d’annulation de l'Obamacare

Le Sénat américain a adopté jeudi une première résolution destinée à entamer la procédure de démantèlement de l'Obamacare, le système élargi de protection médicale aux États-Unis, que le président élu Donald Trump souhaite voire achevée rapidement.

La résolution a été approuvée par 51 voix contre 48 et sera maintenant être examinée par la Chambre des représentants, où elle devrait être également adoptée cette semaine.

La majorité républicaine a fait de l'abrogation du système mis en place par Barak Obama l'une de ses priorités.

Le futur ministre de la Santé Tom Price a d'ores et déjà élaboré un plan de remplacement de l'Obamacare comprenant notamment des crédits d'impôts ainsi qu'une hausse des plans d'épargne santé.

L'Obamacare a été adoptée en 2010. La loi constitue entre autres le principal volet de la réforme de Barack Obama du système de protection sociale aux États-Unis. Une des promesses de Donald Trump était cependant de remplacer l'Affordable Care Act par un texte qui pourrait renforcer le contrôle des États sur le programme fédéral Medicaid, en maintenant toutefois la latitude accordée aux compagnies privées d'assurance.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »