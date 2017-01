Israël: des smartphones de soldats piratés par des «jeunes filles» du Hamas

© REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa Israël condamne à la prison un employé de l'Onu pour aide au Hamas

Des dizaines de smartphones de soldats israéliens ont été piratés par des membres du mouvement islamiste Hamas qui ont réussi cette opération en créant de faux profils de jeunes femmes sur les réseaux sociaux, a annoncé mercredi une source militaire.

L'armée a lancé une campagne pour contrer cette cyberattaque qui « peut potentiellement représenter une menace pour la sécurité de l'État d'Israël », selon une source des renseignements militaires ayant requis l'anonymat.

Selon cette source, des membres du Hamas ont contacté des soldats en utilisant de faux profils, en général de jeunes femmes, sur Facebook, puis, après avoir gagné leur confiance, ont réussi à leur faire télécharger des applications qui étaient en réalité des virus pouvant contrôler leurs smartphones.

« L'ennemi connaît le langage des jeunes et a réussi à installer des virus pouvant contrôler les téléphones de dizaines de soldats », a-t-elle indiqué.

Le lancement de la campagne est destiné à avertir les soldats des dangers potentiels sur les réseaux sociaux, selon cette source.

Par ailleurs, elle a évoqué le fait que des hackers du Hamas seraient entrés sur des centaines de groupes Facebook de soldats pour obtenir des informations.

« Nous allons diffuser et dénoncer les faux profils du Hamas, imposer des règles plus strictes pour les soldats qui sont sur les réseaux sociaux et former les militaires à réagir aux attaques avant qu'il ne soit trop tard », explique la source.

© AFP 2016 MAHMUD HAMS Le Hamas accuse Israël d’avoir éliminé son chef de programme de drones

Elle n'a pas précisé par quels moyens l'armée avait déterminé avec certitude que ces piratages étaient le fait de membres du Hamas.

Le mouvement islamiste, qui contrôle la bande de Gaza, n'a pas souhaité commenter ces allégations.

En mars 2016, un hacker palestinien de la bande de Gaza et membre du mouvement Jihad islamique avait été inculpé par un tribunal israélien pour le piratage des systèmes informatiques utilisés par les drones militaires israéliens.

Israël et le Hamas se sont livré trois guerres entre 2008 et 2014 et observent depuis un cessez-le-feu précaire.

