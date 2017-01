L'assassin de l'ambassadeur russe en Turquie sera enterré au cimetière anonyme

L'assassin de l'ambassadeur russe en Turquie, Mevlüt Mert Altintas, dont les parents ont refusé de reprendre le corps à la morgue, sera enterré dans un cimetière anonyme, annonce l'agence Anadolu.

Auparavant, la sœur du criminel a annoncé le refus de ses parents de reprendre le corps de l'assassin. Selon la législation turque, les parents avaient pu reprendre le corps pendant 15 jours, alors qu'il se trouve à la morgue déjà depuis 24 jours.

Une source de l'agence indique qu'une fois toutes les formalités réglées, le corps du terroriste sera remis aux autorités locales qui l'enterreront dans un cimetière anonyme.

Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque, a tiré dans le dos de l'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov le 19 décembre dernier, alors que ce dernier inaugurait une exposition photo intitulée La Russie vue par les yeux des Turcs dans une galerie d'art moderne d'Ankara.

Le terroriste a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque.

