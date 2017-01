Crash du Tu-154: la version de l’attentat définitivement exclue

Suite à des analyses des débris de l'avion Tu-154 tombé aux alentours de la ville de Sotchi, les experts ont définitivement exclu la possibilité d'un attentat djihadiste, écrivent les médias russes.

Pour étayer leurs affirmations, les experts ont minutieusement étudié les débris du fuselage retrouvés près du littoral de Sotchi afin de vérifier qu'ils ne comportent pas de fissures caractéristiques pliées vers l'avant qui auraient pu se former suite à une forte explosion. En outre, ils se sont penchés sur les trous transversaux sur certains débris, qui auraient pu résulter de l'impact d'une bombe ou d'une roquette explosée près de l'appareil.

Or, les enquêteurs n'ont révélé aucun indice qui puisse témoigner en faveur d'une attaque terroriste, soulignent les médias. Ainsi, les experts examinent désormais une autre version, celle d'une erreur de pilotage.

L'avion Tu-154 transportant 92 personnes se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, annonce le ministère russe de la Défense.

Le Tu-154 emmenait huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, les chanteurs du chœur de l'armée russe Ensemble Alexandrov, qui allaient en Syrie pour souhaiter de bonnes fêtes du Nouvel An aux militaires des Forces aérospatiales russes déployés à la base de Hmeimim, ainsi que neuf journalistes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »