Présidentielle: Le Pen devancerait Fillon, les socialistes outsiders du 1er tour

Il semble que les chances du candidat socialiste d'arriver en tête du premier tour deviennent de plus en plus maigre. Du moins, c'est ce que confirment les résultats des sondages réalisés récemment.

Ainsi, selon un sondage BVA-Salesforce pour la presse régionale et Orange, publié jeudi, Marine Le Pen (Front national) arriverait en tête du premier tour, quel que soit le candidat du Parti socialiste, avec 25 % ou 26 % des voix, devant François Fillon (Les Républicains) avec 24 %.

Emmanuel Macron arriverait en troisième position avec 16 % des voix si Manuel Valls est le candidat socialiste et 20 % si c'est Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ou Vincent Peillon. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) serait quatrième avec 12,5 % ou 13 % des voix.

Manuel Valls obtiendrait 11 % des voix s'il remportait la primaire des 22 et 29 janvier, tandis qu'Arnaud Montebourg obtiendrait 6,5 %, Benoît Hamon 6 % et Vincent Peillon 5 %.

Ces intentions de vote ont été recueillies en prenant l'hypothèse d'une candidature du centriste François Bayrou, qui ne s'est pour l'instant pas déclaré candidat. François Bayrou recueillerait quant à lui 5 % ou 6 % des voix, devançant Vincent Peillon si ce dernier est le candidat socialiste.

Les sept candidats à la primaire organisée par le PS débattront ce jeudi pour la première fois. Outre les quatre candidats socialistes, les écologistes François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias et Sylvia Pinel, présidente du Parti radical de gauche, participeront à la primaire.

Le sondage a été réalisé sur Internet du 6 au 8 janvier auprès d'un échantillon de 946 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon représentatif de 1 000 Français âgés de 18 ans et plus.

Rappelons en guise de conclusion que d'après une enquête Ifop-Fiducial réalisée récemment pour Paris Match, iTélé et Sud-Radio, le candidat de la droite François Fillon perd la pole position au profit de Marine Le Pen, se retrouvant ainsi pour la première fois en tête des intentions de vote au premier tour.

