Frappe US à Kunduz: l’enquête confirme la mort de 33 civils

Une enquête menée par les militaires américains en Afghanistan a confirmé que 33 civils avaient été tués lors de l'opération menée par l'armée des États-Unis en novembre dernier dans la province afghane de Kunduz.

Des raids meurtriers se sont produits début novembre 2016, tuant au moins 30 civils et provoquant la colère des habitants qui ont organisé des manifestations dans la ville de Kunduz. Les raids avait été conduits à la suite de combats dans lesquels deux soldats américains ont été tués.

L'enquête a conclu avec regret que 33 civils ont été tués et 27 blessés le 3 novembre 2016, indique le rapport cité par l'agence AP. « Les civils qui ont été tués ou blessés se trouvaient sans doute à l'intérieur des bâtiments depuis lesquels les talibans ouvraient le feu », affirme le rapport.

Le porte-parole du ministère afghan de la Défense Davlat Vaziri a déclaré le 5 novembre que des familles, y compris les enfants des militants, faisaient partie des victimes.

